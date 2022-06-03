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«Должен идти из сердца»: Лоза раскритиковал гимн РФ, предложив создать свой вариант

Юлия Курганова
Общество
«Должен идти из сердца»: Лоза раскритиковал гимн РФ, предложив создать свой вариант
Фото: Youtube / LABELCOM

Певец и композитор Юрий Лоза в интервью Алене Жигаловой раскритиковал российский гимн. Он предложил написать свой вариант.

Музыкант считает, что использовать можно любую мелодию. При этом важно, чтобы она легко ложилась на уши. Гимн, по его словам, не может быть описательным или декларативным.

— Гимн должен идти из сердца, — заявил Лоза.

В качестве примера хорошего текста он привел песню «Широка страна моя родная», так как она «идет от конкретного человека».

На личное авторство гимна знаменитость не претендует. По словам певца, он бы для этой работы собрал десять хороших поэтов-песенников и предложил бы написать свой вариант. Они бы смогли создать текст, который бы исполнялся искренне.

Лоза отметил, что пока со своим предложением никуда не обращался.

Гимн России приняли в 2000 году, за его основу взяли музыку советского гимна, которую написал композитор Александр Александров. Текст написал соавтор того же гимна СССР поэт Сергей Михалков.

российский гимн текст Юрий Лоза
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