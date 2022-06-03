WP: Си Цзиньпин поручил найти пути финансовой поддержки РФ без нарушения санкций Запада

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Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Информация об этом появилась в статье газеты The Washington Post.

Американский официальный представитель высокого ранга подтвердил данную информацию и добавил, что Пекин также старается найти «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах. Однако, по его мнению, сделать это будет очень сложно, так как стремления Китая помочь России и в то же время оставаться на нейтральной стороне конфликта противоречат друг другу.

В газете отмечается, что Москва не менее двух раз заявляла Пекину о необходимости новых форм экономической поддержки, в том числе выполнение Китаем «торговых обязательств» и оказание «финансовой и технологической поддержки, теперь попавшей под санкции США и других стран» Запада.

— Мы понимаем нынешнее сложное положение (России — прим. «ВМ»). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа, — заявил в свою очередь неназваный источник в Пекине.

Другие должностные лица КНР, сохранившие анонимность, подчеркнули, что отношения в сфере бизнеса между Москвой и Пекином будут продолжаться, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.