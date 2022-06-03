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Жители столицы могут предложить идеи по развитию платформы «Электронный дом»

Араз Салехов
Город
Жители столицы могут предложить идеи по развитию платформы «Электронный дом»
Фото: Pexels

В проекте «Активный гражданин» жители столицы могут предложить новые функции для сервиса «Электронный дом». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Недавно мы открыли в «Электронном доме» общедомовой чат. Как рассказывают наши пользователи, они обсуждают шумных соседей, выясняют, кто является старшим по дому, просят помощи. Конечно же, там решают важные вопросы, касающиеся работы управляющих организаций, уточняют детали онлайн-голосования на общем собрании собственников, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Электронный дом» Александр Пищелко.

Также он добавил, что данную площадку планируют развивать и в дальнейшем, поскольку она упрощает коммуникацию между жителями дома. Напомним, что платформа «Электронный дом» появилась полтора года назад. На сегодняшний день к ней подключены 87 процентов жилых домов.

Зарегистрироваться на платформе возможно после установки приложения «Электронный дом Москва». Помимо этого, горожанин может пройти регистрацию на сайте ed.mos.ru и авторизоваться с помощью логина и пароля от учетной записи на mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 11 мая, депутат Московской городской думы Александр Козлов рассказал, что в приложении «Электронный дом» появилась опция общедомового чата, которая позволяет укреплять добрососедские связи и развивать правовое сознание собственников жилья.

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