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Генсек НАТО назвал ситуацию на Украине «борьбой на истощение»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генсек НАТО назвал ситуацию на Украине «борьбой на истощение»
Фото: flickr/nato

Конфликт на Украине — «борьба на истощение», в которой обе стороны несут потери, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Столтенберг отметил, что конфликт на Украине может продлиться еще долго, поэтому Запад должен быть готов «к длительному процессу». В то же время генсек НАТО выразил уверенность, что стороны рано или поздно окажутся «за столом переговоров».

Более того, Киев, по словам Столтенберга, до сих пор нуждается в поддержке НАТО.

Генсек североатлантического альянса обсудил с американской стороной грядущий саммит в Мадриде, который, по его мнению, пройдет «в ключевой момент для безопасности», передают «Известия».

До этого стало известно, что Конгресс Соединенных Штатов настаивает, чтобы администрация американского президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов.

Украина США НАТО
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