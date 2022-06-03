Конгресс США потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине

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Конгресс Соединенных Штатов настаивает, чтобы администрация американского президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов.

Отмечается, что в законодательных кругах растет обеспокоенность относительно того, сможет ли Белый дом отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и техники, которая поставляется на Украину.

— Ряд конгрессменов уже предупредили администрацию, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов конгресса, как это было в предыдущие разы. Ключевым фактором в данном вопросе будет то, насколько исчерпывающе Пентагон отчитается за выделенные средства, — сказано в статье издания Politico.

По данным газеты, еще до одобрения законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине Пентагон «с трудом справлялся» с этой задачей.

19 мая сенат США утвердил и направил на подписание президенту Джо Байдену закон о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов. За эту инициативу проголосовал 51 сенатор из 100. Деньги пойдут на военную, экономическую и гуманитарную помощь стране.

При этом сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол выступил против данного законопроекта, заблокировав действия верхней палаты американского Конгресса. Он подчеркнул, что государство на данном этапе попросту не может позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.