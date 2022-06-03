Жителям Москвы рассказали, как еще быстрее пройти обследования в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители города могут ускорить обследования в павильонах «Здоровая Москва», пройдя его после обеда в будние дни. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Проанализировав работу павильонов за прошедший период, мы можем сказать, что у каждого из них есть свой час пик — время, когда наблюдается наибольшее количество желающих пройти чекап. Больше всего посетителей приходит утром сразу после открытия, в выходные или за несколько часов до закрытия павильонов. Чтобы наиболее комфортно проверить свое здоровье, мы рекомендуем москвичам планировать посещение днем в будние дни после обеда, — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка организма длится около часа. Так, расширенная программа обследований включает в себя минимум 11 исследований, которые помогут выявить сахарный диабет, заболевания сердца, сосудов, легких и другие, сообщает официальный сайт Москвы.

Также заполнение анкет для прохождения диспансеризации в павильонах проекта «Здоровая Москва» позволяет экономить время москвичей. В частности, за две недели с начала диспансеризации в парках москвичи заполнили онлайн уже более 14 тысяч анкет.