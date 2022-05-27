Горожанам рассказали, как ускорить обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Заполнение анкет для прохождения диспансеризации в павильонах проекта «Здоровая Москва» позволяет экономить время москвичей. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Москвичи активно посещают «Здоровую Москву», ведь это возможность проверить свое здоровье быстро, без записи и в комфортной обстановке. Пройти чекап можно еще быстрее, если перед посещением павильона заранее заполнить анкету в своей электронной медицинской карте. Этот полезный сервис, который мы запустили в прошлом году, по-прежнему остается востребованным у горожан, — рассказала руководитель центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

При этом она добавила, что за две недели с начала диспансеризации в парках москвичи заполнили онлайн уже более 14 тысяч анкет. Это в свою очередь помогло сэкономить в общей сложности более двух тысяч часов.

Перед прохождением обследования в павильонах «Здоровая Москва» горожанам, как уточняется, необходимо ответить на вопросы о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек. Это даст возможность врачам обратить внимание на факторы риска развития хронических заболеваний, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о расширении функционала электронной медицинской карты ребенка. Подобная функция позволит сохранять все данные о здоровье ребенка в одном документе.