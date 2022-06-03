В столице задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

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В Москве объявили о задержании предполагаемого киллера, совершившего убийство бизнесмена на Комсомольском проспекте. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Так, она рассказала, что в ходе совместной работы следователей Следственного комитета по столице и сотрудников Московского уголовного розыска удалось обнаружить местоположение подозреваемого и задержать его в кратчайшие сроки. В частности, им оказался мужчина 1998 года рождения. В ближайшее время, как уточняется, фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в центре столицы был застрелен мужчина. Происшествие произошло на Комсомольском проспекте. Преступник подбежал к своей жертве сзади, выстрелил в голову и скрылся с места происшествия

В четверг, 2 июня, стали известны некоторые факты биографии застреленного в центре столицы предпринимателя Оганеса Камаряна. В 2013 году бизнесмен, находясь в Армении, хотел организовать заказное убийство своего конкурента Рафика Мадояна. Камарян готов был заплатить за слежку за ним тысячу долларов в месяц, а за «работу» киллера обещал полмиллиона долларов, а также дом в Испании. Однако о его плане узнала полиция, самого бизнесмена объявили в розыск. В Армении ему грозило до 20 лет тюрьмы.