Мужчину застрелили в центре Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Мужчина был застрелен в центре столицы вечером в четверг, 2 июня.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте.

Преступник подбежал к своей жертве сзади, выстрелил в голову и скрылся с места происшествия, сообщает РЕН ТВ.

2 июня сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы в Южном Бутове. Тело 50-летней женщины с признаками удушения вечером 31 мая обнаружили в квартире жилого дома на Южнобутовской улице.