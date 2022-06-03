Глава МИД Германии обещала Киеву дополнительные поставки вооружений

Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила солидарность с властями и народом Украины и обещала Киеву дополнительные поставки вооружений.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы то, что мы считаем само собой разумеющимся, снова стало нормальным для людей на Украине: жизнь на свободе, — заявила Бербок.

Она также подчеркнула, что Берлин продолжит действовать и снабжать Киев вооружением «даже если это сложно» и будет стоить больших затрат, так как президент России Владимир Путин в конфликте на Украине «делает ставку на выносливость» и на истощение ресурсов Запада.

По словам Бербок, Европа не будет в безопасности, пока Украина не будет в безопасности, передает ТАСС.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине — «борьба на истощение», в которой обе стороны несут потери. В то же время генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что стороны рано или поздно окажутся «за столом переговоров».

Киев, по словам Столтенберга, до сих пор нуждается в поддержке НАТО.