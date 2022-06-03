Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Глава МИД Германии обещала Киеву дополнительные поставки вооружений

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МИД Германии обещала Киеву дополнительные поставки вооружений
Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила солидарность с властями и народом Украины и обещала Киеву дополнительные поставки вооружений.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы то, что мы считаем само собой разумеющимся, снова стало нормальным для людей на Украине: жизнь на свободе, — заявила Бербок.

Она также подчеркнула, что Берлин продолжит действовать и снабжать Киев вооружением «даже если это сложно» и будет стоить больших затрат, так как президент России Владимир Путин в конфликте на Украине «делает ставку на выносливость» и на истощение ресурсов Запада.

По словам Бербок, Европа не будет в безопасности, пока Украина не будет в безопасности, передает ТАСС.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине — «борьба на истощение», в которой обе стороны несут потери. В то же время генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что стороны рано или поздно окажутся «за столом переговоров».

Киев, по словам Столтенберга, до сих пор нуждается в поддержке НАТО.

Украина Оружие Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте