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В Подмосковье с применением нового асфальтобетонного покрытия отремонтировали 12 дорог

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье с применением нового асфальтобетонного покрытия отремонтировали 12 дорог
Ремонтные работы / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

На территории Московской области с применением нового асфальтобетонного покрытия отремонтировали 12 дорог муниципальной и региональной сетей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства Алексея Гержика, в прошлом году с использованием новых материалов работы провели на региональных дорогах в 20 муниципалитетах. В этом сезоне новые смеси начали применять и на муниципальных участках.

В настоящее время новое покрытие было использовано для ремонта дорог протяженностью более 16 километров. Всего планируется отремонтировать 110 дорог длиной свыше 260 километров.

Новая технология позволяет добиться большей плотности материала и обеспечить высокий уровень износоустойчивости покрытия. Долгое время на таком асфальте не образуются трещины.

Новые технологии будут применены на участках с самым интенсивным движением.

Российские дороги необходимо привести в порядок в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам дорожного строительства, передает ФАН.

Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках текущего ремонта дорог обновили более трех миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

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