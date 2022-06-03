Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Пожар произошел в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Араз Салехов
Происшествия
Пожар произошел в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

В Западном административном округе столицы произошел пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в пятницу, 3 июня.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

По его словам, открытое горение идет с первых четырех этажей. Сотрудники пожарной службы оценивают ситуацию, как достаточно сложную. Также сообщается об эвакуации граждан из здания.

Напомним, что 27 мая на северо-западе столицы произошел пожар в одном из общежитий. В частности, на втором этаже здания в одной из комнат произошло открытое возгорание, общая площадь которого составила 30 квадратных метров. Около 100 человек были эвакуированы.

Москва здание Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте