Пожар произошел в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

В Западном административном округе столицы произошел пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в пятницу, 3 июня.

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По его словам, открытое горение идет с первых четырех этажей. Сотрудники пожарной службы оценивают ситуацию, как достаточно сложную. Также сообщается об эвакуации граждан из здания.

Напомним, что 27 мая на северо-западе столицы произошел пожар в одном из общежитий. В частности, на втором этаже здания в одной из комнат произошло открытое возгорание, общая площадь которого составила 30 квадратных метров. Около 100 человек были эвакуированы.