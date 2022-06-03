Народный календарь. Почему не стоит искать работу 4 июня

Специалист по профориентации центра «Моя карьера» Виктория Карасева проводит консультацию для посетителя. В этом году женщины и мужчины среднего возраста стали чаще обращаться за помощью в поиске работы / Фото: Центр занятости «Моя карьера»
В народном календаре дата получила названия: Василиск, Василисков день, Соловьиный день. Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиск.
Нельзя искать работу или ходить на собеседования в этот день. На работе вам могут отказать, однако даже если примут, то все равно она не принесет радости и финансовой стабильности, поэтому следует отказаться от этой работы.
Издревле наши предки говорили, что запрещается хранить собранные четвертого июня в курятнике яйца. Все эти яйца необходимо отварить вкрутую. Если вы ослушаться запрета, то из этих яиц родится царь змей Василиск, после этого засохнут все колодцы, а затем пропадет урожай хлеба.
Нельзя пойманного в этот день соловья оставлять у себя в доме, говорят, что его пение может привлечь в семью большие беды. Если вы продадите птицу в этот день, то сможете улучшить финансовое положение продавца. Интересно, что купленный соловей, которого поймали в этот день, может принести удачу и счастье.
Незамужним представительницам слабого пола запрещается в этот день плакать, в противном случае плакать придется на протяжении двенадцати месяцев кряду. В этот день необходимо веселиться, смеяться и радоваться вместе с подругами, в таком случае все беды обойдут вас стороной, и у вас появится жених, о котором вы так долго мечтали.
В этот день также нельзя супруге стричь своего мужа, женщина может лишить мужа нескольких лет жизни. Лучше эту процедуру отложить на другую дату или отправиться в салон красоты, где волосы в порядок может привести другая женщина, энергетика которой слабее жены.
Приметы погоды:
Сильный туман и обильные росы — к хорошему урожаю.
Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.
Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.
Ночью запел соловей — к ясной погоде.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Почему не стоит искать работу 4 июня
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