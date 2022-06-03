Народный календарь. Почему не стоит искать работу 4 июня

Специалист по профориентации центра «Моя карьера» Виктория Карасева проводит консультацию для посетителя. В этом году женщины и мужчины среднего возраста стали чаще обращаться за помощью в поиске работы / Фото: Центр занятости «Моя карьера»

В народном календаре дата получила названия: Василиск, Василисков день, Соловьиный день. Православная церковь 4 июня вспоминает мученика Василиск.

Нельзя искать работу или ходить на собеседования в этот день. На работе вам могут отказать, однако даже если примут, то все равно она не принесет радости и финансовой стабильности, поэтому следует отказаться от этой работы.

Издревле наши предки говорили, что запрещается хранить собранные четвертого июня в курятнике яйца. Все эти яйца необходимо отварить вкрутую. Если вы ослушаться запрета, то из этих яиц родится царь змей Василиск, после этого засохнут все колодцы, а затем пропадет урожай хлеба.

Нельзя пойманного в этот день соловья оставлять у себя в доме, говорят, что его пение может привлечь в семью большие беды. Если вы продадите птицу в этот день, то сможете улучшить финансовое положение продавца. Интересно, что купленный соловей, которого поймали в этот день, может принести удачу и счастье.

Незамужним представительницам слабого пола запрещается в этот день плакать, в противном случае плакать придется на протяжении двенадцати месяцев кряду. В этот день необходимо веселиться, смеяться и радоваться вместе с подругами, в таком случае все беды обойдут вас стороной, и у вас появится жених, о котором вы так долго мечтали.

В этот день также нельзя супруге стричь своего мужа, женщина может лишить мужа нескольких лет жизни. Лучше эту процедуру отложить на другую дату или отправиться в салон красоты, где волосы в порядок может привести другая женщина, энергетика которой слабее жены.

Приметы погоды:

Сильный туман и обильные росы — к хорошему урожаю.

Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.

Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.

Ночью запел соловей — к ясной погоде.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему не стоит искать работу 4 июня

Именины отмечают: Софья, Владимир, Даниил, Дмитрий, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Фаддей, Федор.