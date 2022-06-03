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Эксперты расскзали, как изменятся цены на новостройки летом

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты расскзали, как изменятся цены на новостройки летом
Фото: depositphotos

Рынок новостроек замер в неустойчивом ожидании, как и весь остальной рынок недвижимости. Все ожидают дальнейших шагов Центробанка по регулированию ключевой ставки. Такое мнение высказал заместитель генерального директора компании «ДомДА» Дмитрий Екимов.

По его мнению, востребованы будут однокомнатные квартиры в сегменте экономкласса. Причем приобретать их будут в первую очередь за счет альтернативных сделок. Возможно краткосрочное оживление на рынке из-за притока инвесторов, снявших средства с депозитов либо ушедших с фондового рынка.

Ведущий эксперт компании BuyBuyHouse Марина Лашкевич отметила, что лето — традиционный период охлаждения на рынке недвижимости, поэтому главные перспективы июня и июля — поиск точечных интересных вариантов как на первичном, так и на вторичном рынках.

На рынке новостроек столичного региона сохраняется стабильная ценовая ситуация. Об этом сообщил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Он отметил, что при уменьшении спроса сокращается и вывод новых объектов. В результате соотношение спроса и предложения остается в целом сбалансированным, что удерживает цены от сильных скачков. В летний период возможно небольшое снижение стоимости, передает Life.ru.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве подготовило рейтинг административных округов города по количеству поставленных на кадастровый учет домов (МКД) в январе-апреле 2022 года.

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