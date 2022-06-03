Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на подержанные машины

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Автоэксперт Петр Баканов сообщил, что цены на подержанные автомобили могут снизиться на 25 процентов.

По словам специалистов, цены напрямую отображают соотношение предложения и спроса. Поскольку спрос прекратил рост, а предложение выросло на семь процентов, продавцам пришлось снижать цены. Падение цен может продолжиться в ближайшее время.

— Насколько оно будет большим? Сложно сказать. Многое зависит от геополитических событий, нормализации поставок по правилам параллельного импорта и так далее. Если спрос упадет, продавцы будут сбивать цены. Не думаю, что откат превысит 20–25 процентов, — рассказал эксперт в комментарии Nation news.

Автоэксперт добавил, что в настоящее время покупать машину стоит только тогда, когда это действительно необходимо, например, предыдущая сломалась и не подлежит восстановлению. В остальных случаях стоит отложить покупку.

Автоэксперт, заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал о том, что некоторые автомобили даже спустя 30 лет могут быть технически исправны, при этом современные автомобили через пять–семь лет использования могут иметь множество проблем.