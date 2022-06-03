«Хмельницкая не виновата»: Кеосаян рассказал об отношениях с бывшей и нынешней женами

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Режиссер Тигран Кеосаян развелся с актрисой Аленой Хмельницкой в 2014 году после более 20 лет брака. О том, в каких отношениях они остались, а также как складывается его новая семейная жизнь с Маргаритой Симоньян, деятель кино рассказал в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Кеосаян признался, что с экс-супругой его связывают теплые чувства. Более того, подружиться с актрисой удалось и самой Симоньян. По словам режиссера, они даже все вместе проводили отпуск. Он отметил, что при любых обстоятельствах нужно оставаться людьми.

Кеосаян считает своим долгом обеспечивать Хмельницкую, так как она является матерью его детей.

— Она воспитала дочерей так, что мне за них не стыдно. Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина... Жизнь так сложилась, — отметил режиссер.

Симоньян подарила мужу троих детей. Кеосаян назвал журналистку «правильно воспитанной» и «классической кавказской» супругой, которая делает все, чтобы ему было комфортно.

— Мне безумно нравится, что Рита делает. Я просто искренне радуюсь, что этот человек просто есть на планете Земля. Не перестаю удивляться и кайфовать от нее, — добавил режиссер.

Он подчеркнул, что в их семье есть четкое разделение обязанностей, где за быт отвечает жена.

Кеосаян отметил, что журналистка фантастически готовит, и восхитился многочисленными талантами, которые умещаются в «такой красивой и субтильной женщине».

Также режиссер высказался о юмористе Максиме Галкине, который с начала спецоперации на Украине переехал в Израиль. Режиссер считает, что публичные люди не имеют права обманывать своего зрителя и должны рассказывать правду о личной жизни.