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Депутат Милонов рассказал, какие российские города чаще всего привлекают молодежь

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Милонов рассказал, какие российские города чаще всего привлекают молодежь
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Виталий Милонов рассказал, какие города чаще выбирает российская молодежь в качестве места проживания. Он отметил, что большинство молодых людей предпочитают мегаполисы.

В мегаполисах обычно больше рабочих мест, комфортной среды для молодежи, мест досуга.

— Это очень тревожный сигнал другим городам к тому, что нужно подтягиваться, чтобы они стали более привлекательными и доступными для молодежи. Я искренне считаю, что отличное место для молодежи — это Калининград. Но надо продвигать города, находить фишечки, чтобы молодежь там была, — отметил Милонов в комментарии НСН.

Он также сообщил, какой город России мог бы возглавить антирейтинг для молодежи. Например, это Ростов-на-Дону. Милонов раскритиковал архитектуру современных зданий в этом городе.

Ранее Милонов предложил создать свой вариант Евровидения со странами СНГ.

Виталий Милонов города Молодежь
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