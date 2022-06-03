Фестиваль «Многоцветие России» пройдет в Московском доме национальностей

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Новая Басманная улица, 4с1 Карта всех событий

В период с 7 по 8 июня в Московском доме национальностей пройдет ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, в этом году горожане смогут узнать о культуре жителей Республики Калмыкия. В частности, 7 июня пройдет открытие фестиваля в рамках конференции «Калмыкия в истории России», на которой выступят ведущие деятели культуры, искусства, общественные деятели и приглашенные спикеры из Элисты.

Помимо этого, жители города смогут посетить экспозицию «Калмыкия через призму искусства». В этот же день с 12:00 до 17:00 можно будет посетить ряд мастер-классов.

К слову, 8 июня в 15:00 на экранах продемонстрируют документальный фильм «Песня Зеленой Тары» о калмыцкой реликвии — тханке Зеленой Тары. После просмотра кино горожане смогут пройти мастер-классы и выставки произведений декоративно-прикладного искусства в период с 17:00 до 20:00.

В конце события состоится праздничный гала-концерт, в котором примут участие мастера искусств, а также вокальные и танцевальные коллективы Республики Калмыкия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В День защиты детей в городе прошел большой фестиваль школ искусств. Его посетили более 50 тысяч жителей столицы, прямую трансляцию мероприятия смотрели 406 тысяч зрителей.