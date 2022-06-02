Наталья Сергунина: Большой фестиваль школ искусств в «Зарядье» объединил более 1,8 тысячи молодых артистов

Фото: Ю. Иванко. Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Большой фестиваль школ искусств, прошедший в честь Дня защиты детей, 1 июня, в «Зарядье», посетили более 50 тысяч жителей столицы. Прямую трансляцию мероприятия смотрели 406 тысяч зрителей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Праздник объединил больше 1,8 тысячи артистов. Это ребята, которые занимаются в московских школах и колледжах искусств. Они представили музыкальные программы и танцевальные номера. Вместе с ними на сцену вышли известные деятели культуры. Фестиваль посетили свыше 50 тысяч человек, а онлайн-трансляцию посмотрели 406 тысяч зрителей, — сказала Сергунина.

Среди выступавших артистов стоит отметить премьера Государственного академического Большого театра Владислава Лантратова, артистку балета Марию Александрову, пианистов Александра Гиндина и Басинию Шульман, а также певицу Пелагею.

На площади перед «Заповедным посольством» также выступили фольклорные ансамбли, а на большом лугу прошли мастер-классы по живописи. У медиацентра юные музыканты исполнили классические и современные произведения, а перед подземным музеем парка показывали балет.

Творческое образование сегодня можно получить в 125 школах искусств, которые расположены практически в каждом районе столицы. Музыка, театр, танцы, живопись и многое другое — вот чему обучают детей московские учреждения. Учащиеся столичных школ искусств продемонстрировали свои достижения во время Большого фестиваля школ искусств.