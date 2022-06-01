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Молодые дарования: учащиеся московских школ искусств продемонстрировали свои достижения

Марьяна Шевцова
Общество
Молодые дарования: учащиеся московских школ искусств продемонстрировали свои достижения
Ученицы московской детской музыкальной школы № 4 Елизавета Нечаева (слева) и Стефания Тюрина сыграли на гуслях на Большом фестивале школ искусств, который проходил в парке «Зарядье» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

1 июня, в Международный день защиты детей, в парке «Зарядье» прошел Большой фестиваль школ искусств. Талантливые ученики выступили перед жителями и гостями города.

Творческое образование сегодня можно получить в 125 школах искусств, которые расположены практически в каждом районе столицы. Музыка, театр, танцы, живопись и многое другое — вот чему обучают детей московские учреждения.

Любой талантливый ребенок может получить творческое образование абсолютно бесплатно. Программы в школах искусств делятся на предпрофессиональные и общеразвивающие. Первые — для одаренных детей, с раннего возраста их готовят к творческой карьере. Вторые — ориентированы на эстетическое воспитание.

— За 2021 год молодые дарования московских школ и колледжей искусств приняли участие почти в 300 ведущих международных, всероссийских и городских конкурсах, и порядка двух тысяч участников были отмечены наградами разных степеней, в том числе Гран-при, — рассказали в Департаменте культуры Москвы.

Кроме того, ежегодно лучшим учащимся московских творческих колледжей и школ вручаются гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. На соискание премии в 2022 году подано более 2,8 тысячи заявок.

Большой фестиваль школ искусств собрал самых талантливых ребят. 12-летняя Стефания Тюрина третий год ходит в детскую музыкальную школу № 4.

— Я играю на гуслях, — рассказала она. — Только что выступила на малой сцене.

Учиться музыке Стефания захотела сама, а про инструмент ей рассказала подруга, 13-летняя Елизавета Нечаева, которая ходит в музыкальную школу и серьезно занимается уже более шести лет.

— Я хочу поступать в Музыкальное училище имени Гнесиных, — поделилась Лиза. — Знаю, что туда сложно попасть, но я уже начала готовиться, ведь учиться там — моя мечта!

Есть у Лизы даже свой кумир, известный гусляр Ольга Васильева.

— Музыка для меня — это вся жизнь. Даже во сне мне часто снится, как я играю на инструменте или встречаюсь с кем-то из музыкантов, — добавила школьница.

Близняшки Дарья и Анна Гордиенко занимаются фольклором в детской школе искусств имени Балакирева.

— До того, как пойти на русское народное творчество, мы с сестрой многое попробовали, в том числе современные танцы. Но больше всего нам понравилось именно это направление, — рассказала Дарья.

По мнению ее сестры Анны, иметь такую возможность — бесплатно заниматься танцами и музыкой — это невероятно здорово!

— Я рада, что мы с Дашей живем в Москве, где творческое образование такое доступное, — отметила она. — Особенно радует, что наша музыкальная школа недалеко от дома, и ездить на занятия нам очень удобно.

СПРАВКА

С 2017 года в столице успешно реализуется проект по обновлению материально-технической базы московских школ искусств «Искусство — детям». Уже завершен комплексный текущий ремонт 130 объектов, закуплено 12,5 тысячи единиц музыкальных инструментов. До конца этого года в школах искусств будет сделан капремонт 12 объектов и текущий ремонт еще 12 зданий. Для оснащения школ закупят 6,1 тысячи комплектов учебной мебели, а также 2,5 тысячи инструментов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры:

— Москва — это мировой лидер государственного творческого образования среди детей. Это десятки тысяч бюджетных мест, поверьте, нигде в других странах такого нет. У нас в городе полмиллиона ребят посещают различные творческие занятия, из них 95 тысяч — это дети, которые учатся в школах искусств. Уверен, через 10–15 лет из этих ребят вырастут звезды нашего искусства в хореографии, живописи, вокале и других направлениях. Очень важен для нас и кадровый потенциал — в школах искусств работают 5 тысяч педагогов.

Зарядье Дети Фестивали
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