Большинство россиян поддерживают идею об ограничении скорости электросамокатов

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Больше 80 процентов россиян поддержали идею ограничить скорость езды на электросамокатах, передает ОТР. Согласно исследованию ВЦИОМ, запретить двухколесным гонщикам превышать отметку в 25 километров в час хотят большинство людей в возрасте от 35 до 44 лет.

Против этой идеи выступают 14 процентов россиян или каждый седьмой, наибольшие возражения данная инициатива вызывала у сограждан 18-24 лет (29 процентов).

Около трети респондентов уверены, что популярность электросамокатов сильно влияет на рост числа аварий.

В настоящее время электросамокаты не регламентируются никакими правилами. Водители электросамокатов при движении приравниваются к пешеходам.

При этом эксперты отмечают, что сдаваемые в аренду самокаты всегда должны быть с ограничением скорости: неизвестно, кто ими пользуется и какой опыт у этих людей,

Издание «Вечерняя Москва» рассказывает, какие бывают самокаты и почему статус их водителей нужно урегулировать в современном обществе.