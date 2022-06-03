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Вирусолог назвал способ снизить в России осеннюю волну коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог назвал способ снизить в России осеннюю волну коронавируса
Фото: АГН Москва

Избежать значительного подъема заболеваемости коронавирусной инфекции в России осенью позволит вакцинация детей. Такого мнения придерживается вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

— Дети до этого не вакцинировались, поэтому они по-прежнему являются группой риска заражения и распространения. Пандемия временно прошла, но, с точки зрения перспективы, скоро вернется очередная волна, — отметил врач.

Он подчеркнул, что, если дети будут вакцинированы, волна COVID-19 будет не такой сильной.

Чумаков посоветовал также сделать прививку, так как вирус представляет для детей опасность. По словам вирусолога, вакцина переносится легко и не должна вызывать побочных эффектов, пишет Ura.ru.

До этого академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что Россия вышла из пандемии коронавируса, поэтому все показатели здоровья у людей находятся на низком уровне. По его словам, россиянам, особенно людям старшего поколения, лучше провести летний отпуск в своей климатической зоне.

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