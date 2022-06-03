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Кадыров: Шойгу определил новые задачи для ускорения спецоперации на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров: Шойгу определил новые задачи для ускорения спецоперации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу определил новые задачи по улучшению тактики российских войск для ускорения спецоперации на Украине. Об этом сообщил лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в пятницу, 3 июня.

— Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, Шойгу также просил передать благодарность российским солдатам за их вклад в «борьбу против националистических и бандеровских формирований».

Кадыров в свою очередь выразил надежду, что дальнейшее взаимодействие Минобороны России и добровольцев из Чечни повысит эффективность решения задач верховного главнокомандования.

31 мая глава ЧР заявил, что зачистка города Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) от украинских солдат и националистов завершена. Город уже находится под контролем российских войск. Солдаты РФ и бойцы Народной милиции ЛНР сейчас занимаются тщательной и выборочной проверкой отдельных объектов.

Украина Сергей Шойгу Рамзан Кадыров
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