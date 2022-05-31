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«Враг в городе повержен»: Кадыров сообщил о зачистке Северодонецка от националистов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Враг в городе повержен»: Кадыров сообщил о зачистке Северодонецка от националистов
Фото: vk/ramzan

Зачистка города Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) от украинских солдат и националистов завершена. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Вперед, освободители! Враг в городе повержен. Ситуация под полным контролем российских подразделений. Осталось только вытащить из нор недобитые остатки бандеровцев и прочей шушеры, — заявил он.

По словам Кадырова, сейчас город уже находится под контролем российских войск. Солдаты РФ и бойцы Народной милиции ЛНР сейчас занимаются тщательной и выборочной проверкой отдельных объектов города, но основная зачистка завершена. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

В этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на предприятии «Азот» в Северодонецке произошел взрыв. Предположительно, была подорвана емкость с азотной кислотой. За взрывом могут стоять украинские военные.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии установили полный контроль над 220 поселками в ДНР, в том числе и над Красным Лиманом.

Украина Рамзан Кадыров Донбасс
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