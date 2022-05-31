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ВСУ взорвали емкость с химикатами на комбинате «Азот» в Северодонецке

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ взорвали емкость с химикатами на комбинате «Азот» в Северодонецке
Фото: gur.gov.ua

На предприятии «Азот» в Северодонецке в Луганской народной республике (ЛНР) произошел взрыв. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.

— На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота, — заявил он.

Предполагается, что за взрывом стоят украинские солдаты, так как территория комбината сейчас находится под контролем ВСУ, передает РИА Новости.

Днем ранее глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты вместе с иностранными наемниками оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов на территории школы-интерната в Краматорске.

До этого Мизинцев сообщил, что украинские боевики разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР.

20 мая глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

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