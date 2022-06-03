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Названы правила поведения при встрече с дикими кабанами

Ирина Игнатенко
Общество
Названы правила поведения при встрече с дикими кабанами
Фото: Pixabay

В Мытищах заметили диких кабанов: они вышли на одну из улиц. Как правильно вести себя при встрече с этими дикими животными, рассказал главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.

По словам эксперта, при встрече с дикими кабанами лучше всего никак на них не реагировать — не пытаться ни приблизиться, ни отогнать их.

— Не надо к ним подходить и пытаться гладить и не надо их подкармливать. Ну и кидаться в них палками и камнями тоже не надо. Прошли звери и ушли. И все нормально, — отметил специалист в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что такие животные нападают только в случае провокации. В городах они не задерживаются и быстро уходят в привычные места обитания: ельники, в болота, в пойму реки Яузы.

В Мытищах местные жители сняли на камеру диких кабанов, которые разгуливали вблизи жилого дома. По мнению местных жителей, животные вышли к людям в поисках пищи.

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