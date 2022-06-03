Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Илон Маск рассказал, когда покажет рабочего робота-гуманоида Tesla

Анастасия Колоскова
Общество
Илон Маск рассказал, когда покажет рабочего робота-гуманоида Tesla
Фото: NASA / Bill Ingalls

Рабочий прототип робота-гуманоида Tesla Bot будет представлен 30 сентября. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск.

—Tesla AI Day перенесен на 30 сентября, так как к тому времени у нас может появиться прототип Optimus, — написал миллиардер в соцсети.

Макс анонсировал проект в прошлом году и заверил, что рабочий прототип у Tesla появится к концу 2022 года. Не так давно он заявил, что компания приступит к производству робота уже в 2023 году. Бизнесмен неоднократно обращал внимание, что робот в настоящее время является приоритетным продуктом компании.

По словам миллиардера, программа робота изначально будет направлена на выполнение простых и повторяющихся задач, в числе которых производственные. Со временем компания намерена улучшить робота, чтобы список выполняемых им зада позволил использовать изобретение для коммерческих и потребительских рынков, пишет «Газета.ru».

В апреле стало известно, что Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. В прошлом году Маск занял вторую строчку рейтинга с доходом в 151 миллиард долларов. Однако за последние 12 месяцев он разбогател на 68 миллиардов долларов, что позволило ему обогнать американского предпринимателя и создателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса. Он возглавлял рейтинг на протяжении четырех лет.

Изобретения Илон Маск Роботы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте