Илон Маск рассказал, когда покажет рабочего робота-гуманоида Tesla

Фото: NASA / Bill Ingalls

Рабочий прототип робота-гуманоида Tesla Bot будет представлен 30 сентября. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск.

—Tesla AI Day перенесен на 30 сентября, так как к тому времени у нас может появиться прототип Optimus, — написал миллиардер в соцсети.

Макс анонсировал проект в прошлом году и заверил, что рабочий прототип у Tesla появится к концу 2022 года. Не так давно он заявил, что компания приступит к производству робота уже в 2023 году. Бизнесмен неоднократно обращал внимание, что робот в настоящее время является приоритетным продуктом компании.

По словам миллиардера, программа робота изначально будет направлена на выполнение простых и повторяющихся задач, в числе которых производственные. Со временем компания намерена улучшить робота, чтобы список выполняемых им зада позволил использовать изобретение для коммерческих и потребительских рынков, пишет «Газета.ru».

В апреле стало известно, что Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. В прошлом году Маск занял вторую строчку рейтинга с доходом в 151 миллиард долларов. Однако за последние 12 месяцев он разбогател на 68 миллиардов долларов, что позволило ему обогнать американского предпринимателя и создателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса. Он возглавлял рейтинг на протяжении четырех лет.