МИД: Россия передала США ноту о прекращении сотрудничества в областях культуры, науки и СМИ

Фото: МИД РФ

Россия оповестила Соединенные Штаты о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в областях культуры, науки, образования и СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 3 июня.

— Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве, — заявила Захарова.

По ее словам, действия Вашингтона и его союзников по отношению к российскому культурно-историческому наследию абсурдны и недопустимы. При этом стремление к «отмене русской культуры» по всему миру ударит по всей человеческой цивилизации.

Захарова заключила, что на каждый недружественный шаг США последует адекватный ответ России, передает РИА Новости.

30 мая правительство РФ приняло предложение МИД России о прекращении меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ.

Документ был подписан 2 сентября 1998 года в Москве. Также кабмин поручил МИД уведомить о своем решении Вашингтон.