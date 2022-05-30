Россия выходит из сотрудничества с США в культуре и гуманитарных науках

Фото: МИД РФ

Правительство РФ приняло предложение МИД РФ о прекращении меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ. Соответствующее распоряжение Кабмина было опубликовано в понедельник 30 мая.

— Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством США, — говорится в документе.

Данный меморандум был подписан 2 сентября 1998 года в Москве. Также Кабмин поручил МИД уведомить о своем решение Вашингтон.

До этого в МИд сообщили, что Россия и Соединенные Штаты рассматривают вопрос о возобновлении взаимных инспекций по контролю за выполнением условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западные политики, которые заявляют, что Россия обязана потерпеть поражение, плохо знают историю. Он назвал высказывания о «победе над Россией» и проигрыше РФ на поле боя «заклинаниями».