Глава МИД РФ: У западных политиков свое понимание России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Западные политики, которые заявляют, что Россия обязана потерпеть поражение, плохо знают историю. Об этом в минувший понедельник, 23 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».

Он назвал высказывания о «победе над Россией» и проигрыше РФ на поле боя «заклинаниями». Глава внешнеполитического ведомства считает, что политики западных государств плохо учились в школе, поэтому делают неправильные выводы «из своего понимания прошлого и того, что такое Россия».

По словам Лаврова, попытки Запада подыгрывать проявлениям русофобии на бытовом уровне тревожат Москву. Он добавил, что вскоре эти страны будут вынуждены признать, что нельзя постоянно безнаказанно вести наступление на российские жизненные интересы.

— Запад в очередной раз признает реальность, которая создается на земле. Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили, — цитирует главу российской дипломатии официальный сайт МИД России.

В этом же выступлении Сергей Лавров заявил, что РФ будет рассчитывать только на себя и на те государства, которые уже доказали свою надежность и «не пляшут под чужую дудку».