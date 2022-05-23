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Лавров: Россия будет рассчитывать только на себя

Егор Провоторов
В мире
Лавров: Россия будет рассчитывать только на себя
Фото: МИД РФ

РФ будет рассчитывать только на себя и на те государства, которые уже доказали свою надежность и «не пляшут под чужую дудку». Об этом в понедельник, 23 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».

— Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать, — заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом глава отечественной дипломатии заметил, что если Запад хочет России что-то предложить в плане возобновления отношений, то в Москве серьезно задумаются, нужно ли ей это, приводит слова министра официальный портал российского ведомства.

В минувшую пятницу, 20 мая, Сергей Лавров заявил, что все опасения России относительно планов со стороны Запада в отношении Украины полностью подтвердились.

Министр заверил, что задачи, поставленные президентом России относительно защиты мирных граждан в Донбассе и недопущения создания в соседнем государстве «прямых угроз безопасности» РФ, будут выполнены

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