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Бизнесмена Камаряна застрелили из-за кровной мести

Елена Самойлова
Происшествия
Бизнесмена Камаряна застрелили из-за кровной мести
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Основная версия заказного убийства на Комсомольском проспекте — кровная месть. Об этом стало известно в пятницу, 3 июня.

По данным Telegram-канала «112», задержанный киллер — брат убитого в прошлом году телохранителя одного из бизнесменов в Армении. Тогда в центре Еревана застрелили не предпринимателя Рафаэля Мардояна, а его охранника.

Заказчиком преступления выступал убитый в ночь на 3 июня Оганес Камарян.

Подробнее о том, как и за что убили предпринимателя, — в материале «Вечерней Москвы».

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