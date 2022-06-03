Что известно о дерзком убийстве бизнесмена в центре Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 5/2 Карта всех событий

Утром 3 июня был задержан предполагаемый убийца бизнесмена Оганеса Камаряна, которого застрелили накануне на Комсомольском проспекте. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход расследования поставила на контроль прокуратура. Вскоре стали появляться новые детали убийства и подробности о личности погибшего. Как и за что убили предпринимателя — в материале «Вечерней Москвы».

Три выстрела

Стало известно имя застреленного бизнесмена — это Оганес Камарян, ему было 62 года. За несколько мгновений до трагедии мужчина шел из ресторана «Сейджи» вместе с 22-летней спутницей. В этот момент к нему сзади подбежал неизвестный молодой человек и три раза выстрелил ему в голову и спину, а после скрылся. Девушка, сопровождавшая мужчину, убежала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты его расследования.

По некоторым данным, нападавший застрелил Камаряна из пистолета с глушителем. Предполагается, что преступник хорошо владеет оружием.

Парня объявили в розыск, а к уголовному делу добавилась еще одна статья — «Незаконный оборот оружия». По предварительным данным, возраст преступника около 25–30 лет, рост — 175–178. На нем была черная панама с белой вставкой, черная кофта или куртка, синие джинсы и черные ботинки.

Месть?

По предварительным данным, убийство могло быть заказным. Стало известно, что в 2013 году Оганес Камарян, будучи вовлеченным в криминальный мир, пытался организовать на территории Армении заказное убийство своего конкурента Рафика Мадояна. Камарян готов был платить за слежку за ним тысячу долларов в месяц, а за «услуги» киллера предлагал полмиллиона долларов и дом в Испании.

Но о кровавом плане узнала полиция, и МВД Армении объявило бизнесмена в розыск, к этому подключился даже Интерпол. Согласно законодательству республики, ему грозило до 20 лет тюрьмы. Однако тот успел уехать в Россию.

Фото: Прокуратура Москвы

По данным Telegram-калана BAZA, 7 апреля текущего года Камаряна задержали в Москве по обвинению в организации заказного убийства. Все документы якобы были направлены в прокуратуру, и он должен был быть арестован.

Предполагается, что Камарян мог быть застрелен в отместку за попытку убийства сподвижника криминального авторитета Деда Хасана (настоящее имя Аслан Усоян — прим. «ВМ»). Дело в том, что Мадоян, на которого готовилось покушение, входил в ближайшее окружение Усояна.

Утром 3 июня подозреваемого в убийстве Камаряна задержали. Предполагаемым стрелком оказался 24-летний юноша. Его задержали на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. Также по месту его проживания были проведены обыски.

В ближайшее время его доставят в отдел для проведения следственных действий. Сбежавшая девушка также доставлена в отдел. Она проходит по делу как свидетель.