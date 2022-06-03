Стали известны подробности о застреленном в центре Москвы бизнесмене

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Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Стали известны некоторые факты биографии застреленного в четверг, 2 июня, в центре столицы предпринимателя Оганеса Камаряна.

В 2013 году бизнесмен, находясь в Армении, пытался организовать заказное убийство своего конкурента Рафика Мадояна. Камарян готов был заплатить за слежку за ним тысячу долларов в месяц, а за «работу» киллера обещал полмиллиона долларов и дом в Испании. Но о его плане узнала полиция, самого бизнесмена объявили в розыск. В Армении ему грозило до 20 лет тюрьмы. К розыску бизнесмена подключился Интерпол, сообщила газета «Известия».

Мадоян, на которого готовилось покушение, входил в ближайшее окружение криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан. Он возглавлял один из двух самых могущественных криминальных кланов в России. В 2013 году его застрелил киллер.

Бизнесмена застрелили выстрелом в голову на Комсомольском проспекте. В настоящее время полиция разыскивает 25-летнего молодого человека, выглядящего, «как тинейджер».

Московская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины в центре столицы.