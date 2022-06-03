Прокуратура поставила на контроль расследование дела об убийстве мужчины в центре Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Московская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины в центре столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 3 июня.

Вечером в четверг, 2 июня, во дворе жилого дома по Комсомольскому проспекту было обнаружено тело 62-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Журналистам стала известна личность мужчины, которого застрелили в центре Москвы вечером в четверг, 2 июня. Убитым оказался предприниматель Оганес Камарян.

Бизнесмена застрелили выстрелом в голову на Комсомольском проспекте. В настоящее время полиция разыскивает 25-летнего молодого человека, выглядящего, по информации источника, «как тинейджер».