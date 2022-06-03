Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Стала известна личность застреленного в центре столицы бизнесмена

Юлия Курганова
Происшествия
Стала известна личность застреленного в центре столицы бизнесмена
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Журналистам стала известна личность мужчины, которого застрелили в центре Москвы вечером в четверг, 2 июня.

Убитым оказался предприниматель Оганес Камарян, сообщает РЕН ТВ.

Бизнесмена застрелили выстрелом в голову на Комсомольском проспекте. В настоящее время полиция разыскивает 25-летнего молодого человека, выглядящего, по информации источника, «как тинейджер».

По некоторым данным, он застрелил Камаряна из пистолета с глушителем. Предполагается, что преступник хорошо владеет оружием.

Район Хамовники Москва Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте