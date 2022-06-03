Стала известна личность застреленного в центре столицы бизнесмена

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Журналистам стала известна личность мужчины, которого застрелили в центре Москвы вечером в четверг, 2 июня.

Убитым оказался предприниматель Оганес Камарян, сообщает РЕН ТВ.

Бизнесмена застрелили выстрелом в голову на Комсомольском проспекте. В настоящее время полиция разыскивает 25-летнего молодого человека, выглядящего, по информации источника, «как тинейджер».

По некоторым данным, он застрелил Камаряна из пистолета с глушителем. Предполагается, что преступник хорошо владеет оружием.