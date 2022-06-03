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Выставка «Петр Великий. Рождение империи» пройдет в павильоне ВДНХ

Араз Салехов
Город
Выставка «Петр Великий. Рождение империи» пройдет в павильоне ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, проспект Мира, 119с57 Карта всех событий

С 10 июня в павильоне ВДНХ откроется выставка «Петр Великий. Рождение империи». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе столичного департаменте СМИ и рекламы.

— С 10 июня до конца сентября 2022 года в историческом парке «Россия — Моя история» (ВДНХ, павильон 57) пройдет мультимедийная выставка-погружение «Петр Великий. Рождение империи», приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора, — говорится в сообщении.

В качестве организаторов данного мероприятия выступают Министерство культуры РФ, Президентский фонд культурных инициатив, фонд «Перспектива», ИРИ РАН и Российское военно-историческое общество. Экспозиция будет работать для всех желающих с 10 по 30 июня с 11:00 до 20:00 на бесплатной основе. Уточняется, что в эти дни выставка будет работать постоянно, кроме вторника и четверга.

Также стало известно об открытии павильона «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ. Так, модернизацию проводили с 23 мая по 31 мая. Видеоролики, презентации и светотехнические шоу павильона переработали под новое оборудование.

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