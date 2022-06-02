Павильон «Макет Москвы» открыли после модернизации оборудования

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ открыли после модернизации оборудования. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новый экран стал большего размера (12 на 1,7 метра — прим. «ВМ») и разрешения (7680 на 1080 пикселей — прим. «ВМ»), благодаря чему картинка стала четче, ярче и насыщеннее, а демонстрируемое на нем изображение хорошо видно из любой точки павильона, — заявил Левкин.

Также он добавил, что модернизацию проводили с 23 по 31 мая. Видеоролики, презентации и светотехнические шоу павильона переработали под новое оборудование.

В 2021 году павильон тоже закрывали на несколько дней, тогда нужно было улучшить сам макет. Специалисты привели в соответствие с архитектурным обликом реальной Москвы более 300 объектов.

Изначально работу над макетом столицы начали в 2012 году. Сейчас площадь экспозиции составляет 429 квадратных метров. Посетить павильон можно бесплатно, он работает с 10:00 до 20:00 все дни, кроме понедельника, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Что касается других объектов ВДНХ, то более 110 тысяч человек посетили мероприятия на территории выставки, в рамках акций «День исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее».