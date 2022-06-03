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Диетолог перечислила фрукты, которые опасно есть после 60 лет

Анастасия Колоскова
Общество
Диетолог перечислила фрукты, которые опасно есть после 60 лет
Фото: Unsplash

Пожилым людям следует употреблять фрукты с осторожностью из-за большого содержания в них быстрых углеводов и грубой клетчатки. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Она отметила, что у людей старше 60 нередко встречается сахарный диабет, при котором нежелательны содержащиеся во фруктах углеводы. Особенно опасны в этом отношении бананы, виноград и ананасы, уточнила диетолог.

Эксперт порекомендовала пожилым гражданам съедать в день не более двух порций фруктов по 200 граммов. По ее словам, это позволит не превысить норму простых сахаров.

Также Макиша обратила внимание, что некоторые плоды, в частности яблоки, содержат большое количество грубой клетчатки, что может спровоцировать обострение проблем с ЖКТ.

— Если есть какой-то момент обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности язва, гастрит или что-то подобное, то фрукты с грубой кожурой лучше не есть. Или, по крайней мере, снимать кожуру, — приводит слова эксперта «Москва 24».

В некоторых пищевых изделиях содержится фруктоза, которая при переизбытке в организме может пагубно влиять на здоровье. Врач-эндокринолог Наталья Либеранская составила список таких продуктов и рассказала об их особенностях.

Здоровье Пожилые люди Фрукты
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