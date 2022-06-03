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Москва сдаст в аренду коммерческое помещение площадью более 100 квадратных метров

Араз Салехов
Город
Москва сдаст в аренду коммерческое помещение площадью более 100 квадратных метров
Фото: Pexels
Россия, Москва, Северный административный округ, район Ховрино Карта всех событий

Москва сдаст в аренду коммерческое помещение площадью более 112 квадратных метров на льготных условиях. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— На обычных торгах по аренде стартовая цена лота сопоставима с рыночной, тогда как на специализированных аукционах, нацеленных на поддержку предпринимателей, действуют фиксированные льготные ставки: тысяча рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и пять тысяч рублей для надземной части зданий. В июне пройдет заявочная кампания по объекту площадью 112,8 квадратного метра, расположенному в районе Ховрино, — отметил он.

Участниками торгов могут стать представители субъектов малого или среднего бизнеса, а также самозанятые граждане. Само помещение расположено по адресу Зеленоградская улица, дом 17, корпус 1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в городе сдадут в аренду два участка в Троицком и Новомосковском административных округах общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров. В ТиНАО собираются построить два некапитальных спортивных объекта.

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