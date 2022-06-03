Кардиолог назвал главные симптомы сердечного приступа

Фото: Depositphotos

Врач-кардиолог Алексей Утин назвал главные признаки и симптомы сердечного приступа.

Доктор отметил, что риски сердечно-сосудистых катастроф типа инфаркта и инсульта выше у тех, кто курит, плохо питается и часто испытывает стресс.

— Это сжимающая, пекущая боль в центре груди. Тебе не хочется двигаться, тебе страшно. Это может быть ощущение давления в области груди, покровы кожи могут побелеть. Например, инфаркт Миокарда — это сильная боль, но и безболевые формы этого заболевания тоже бывают, особенно у людей с сахарным диабетом, так как у него отмирают нервные рецепторы. Любая боль, которая возникла на фоне провоцирующих факторов, должна быть расценена как сердечная патология, — сказал врач в интервью для YouTube-канала «Интересный подкаст».

Первое, что нужно сделать после обнаружения перечисленных симптомов — вызвать скорую .Чем раньше приедет врач, чем раньше он снимет кардиограмму и доставит пациента к хирургам, тем быстрее ему окажут помощь и сделают в случае необходимости операцию.

— До приезда скорой помощи больному лучше принять таблетку аспирина, если нет язвы желудка, расстегнуть рубашку, дать доступ кислорода и дожидаться врача, — объяснил доктор.

Кардиолог также назвал продукт, употребление которого нужно сократить, чтобы продлить здоровье сердца.