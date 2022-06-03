Американский профессор признал невозможность победы Украины в конфликте с Россией

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Победа Украины в настоящем противостоянии с Россией нереалистична. Таким мнением поделился американский профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill.

Автор публикации назвал очевидным то, что Донбасс и территория вдоль Азовского побережья занимают ключевое место в интересах обеспечения безопасности РФ, в связи с чем Киеву не удастся вернуть расположенные там населенные пункты под свой контроль.

Профессор также констатировал, что существование Украины в прежних границах является невозможным, особенно на фоне снижения военных возможностей Киева и больших потерь в зоне конфликта. Лэтэм убежден, что поражение и разделение Украины неизбежны. По его мнению, только этот сценарий удовлетворит геополитические интересы России, которые заключаются в устранении украинского государства из-под сферы влияния США, Евросоюза и НАТО, пишет Lenta.ru.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация ВС России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты. Он напомнил, что основная цель спецоперации — защита граждан, проживающих в ЛНР и ДНР.