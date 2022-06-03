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Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения ее целей
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Спецоперация ВС России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 3 июня.

Песков напомнил, что основная цель спецоперации — защита граждан, проживающих в ЛНР и ДНР.

— Достигнуты определенные результаты: от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни, эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты, — передает слова официального представителя Кремля ТАСС.

До этого лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи по улучшению тактики российских войск для ускорения спецоперации на Украине.

Кроме того, Шойгу также просил передать благодарность российским солдатам за их вклад в «борьбу против националистических и бандеровских формирований».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. При этом в Минобороны подчеркнули, что мирное население в ходе спецоперации не пострадает.

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