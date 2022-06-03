Умер основоположник российской сосудистой хирургии Анатолий Покровский

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Умер основатель современной российской школы сосудистой хирургии, академик Российской академии наук Анатолий Покровский. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского.

— Одним из первых он начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Международное признание получили его исследования окклюзирующих поражений висцеральных артерий брюшной аорты, опыт хирургического лечения аневризмы аорты и брахиоцефальных артерий, неспецифического аортоартериита, — говорится в сообщении на сайте центра.

Покровскому было 92 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ученый является автором 720 научных трудов и 16 монографий. Академик руководил созданием первого в России издания «Клиническая ангиология». Под руководством Покровского было защищено 167 диссертаций, 56 из них — докторские.

Академик долгие годы руководил отделением сосудистой хирургии Института хирургии имени А. В. Вишневского, возглавлял Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистой хирургии, избирался почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.