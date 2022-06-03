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Представители Пентагона изучили на Украине захваченную российскую военную технику

Анастасия Колоскова
В мире
Представители Пентагона изучили на Украине захваченную российскую военную технику
Фото: defense.gov

Представители Пентагона в мае побывали на Украине, где в течение недели изучали захваченную российскую технику. Об этом сообщила газета The New York Times.

В публикации отметили, что американские эксперты разбирали российские оборудование и боеприпасы, в числе которых лазерные дальномеры и системы наведения ракет. Как утверждает издание, практически все образцы в своем составе имели элементы от американских и европейских производителей, включая платы, микросхемы, двигатели и другие детали.

— Передовое российское оружие и системы связи построены на основе западных чипов, — уверяет исследователь Дэмиен Сплитерс.

Утверждается, что новые антироссийские западные санкции в сфере экспортных ограничений передовых технологий ограничили возможности Москвы в производстве нового оружия для замены утраченного в ходе специальной операции на Украине, пишет Газета.ru.

До этого американский профессор международных отношений Эндрю Лэтэм признал, что победа Украины в конфликте с Россией нереалистична. Он также констатировал, что существование Украины в прежних границах является невозможным, особенно на фоне снижения военных возможностей Киева и больших потерь в зоне конфликта.

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