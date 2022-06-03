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Прохожий украл две сумки с вещами у москвича на юго-востоке столицы

Елена Самойлова
Происшествия
Прохожий украл две сумки с вещами у москвича на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Прохожий украл две сумки с вещами у москвича на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление от 66-летнего москвича, который сообщил о краже его личных вещей. Гражданин сообщил, что оставил возле подъезда дома две сумки, внутри которых были путевка в санаторий, ноутбук, наличные деньги и документы.

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого на улице Гурьянова. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний иногородний житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне, 2 июня, полицейские разыскали племенного барана, похищенного в Ново-Переделкине.

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