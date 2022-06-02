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Полицейские разыскали племенного барана, похищенного в Ново-Переделкине

Анастасия Колоскова
Происшествия
Полицейские разыскали племенного барана, похищенного в Ново-Переделкине
Фото: Вечерняя Москва

Полицейские задержали подозреваемого в краже племенного барана из загона в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в Telegram-канале Baza.

Кража произошла еще 25 мая на глазах у хозяина животного. Неизвестный мужчина перепрыгнул через забор загона, схватил барана и, закинув его в машину, увез в неизвестном направлении. Владелец парнокопытного обратился в полицию.

Уже на следующий день оперативникам удалось выйти на след и задержать преступника. Он признался в содеянном и вернул барана хозяину живым и невредимым.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы, уточняется в сообщении Telegram-канала Baza.

До этого фигурантом дела по аналогичной статье стал 19-летний парень, который в одном из кафе на Цветном бульваре украл смартфон у спящего гостя. Подкравшись к мужчине со спины, молодой человек схватил гаджет и побежал на выход. В этот момент владелец телефона проснулся и попытался догнать похитителя, но не успел. Позже грабителя задержала полиция.

грабеж Западный административный округ (ЗАО) Район Ново-Переделкино
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