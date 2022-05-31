Злоумышленник украл телефон у спящего посетителя кафе в центре Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Столичные оперативники задержали подозреваемого в грабеже. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в одном из кафе на Цветном бульваре злоумышленник обратил внимание, что у задремавшего посетителя на столе лежит смартфон. Подкравшись к мужчине со спины, молодой человек схватил гаджет и побежал на выход. В этот момент владелец телефона проснулся и попытался догнать похитителя, но не успел.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого в Вознесенском переулке. Он сознался, что украденный телефон продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что женщина вынесла из квартиры подруги часы и украшения на миллион рублей.