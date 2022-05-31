Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Злоумышленник украл телефон у спящего посетителя кафе в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник украл телефон у спящего посетителя кафе в центре Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Столичные оперативники задержали подозреваемого в грабеже. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в одном из кафе на Цветном бульваре злоумышленник обратил внимание, что у задремавшего посетителя на столе лежит смартфон. Подкравшись к мужчине со спины, молодой человек схватил гаджет и побежал на выход. В этот момент владелец телефона проснулся и попытался догнать похитителя, но не успел.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого в Вознесенском переулке. Он сознался, что украденный телефон продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что женщина вынесла из квартиры подруги часы и украшения на миллион рублей.

Кафе злоумышленник Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте