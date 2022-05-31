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Женщина вынесла из квартиры подруги часы и украшения на миллион рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Женщина вынесла из квартиры подруги часы и украшения на миллион рублей
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Фурманный переулок Карта всех событий

Задержана подозреваемая в краже имущества более чем на миллион рублей. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в отделение полиции обратилась хозяйка квартиры в Фурманном переулке. Заявительница рассказала, что некоторое время назад уезжала на длительный срок и оставила ключи от дома своей знакомой. Одна по возвращении женщина обнаружила, что из сейфа пропали дорогие часы и ювелирные украшения.

Сумма материальный ущерба превысила один миллион рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в Мрузовском переулке. Выяснилось, что 41-летняя злоумышленница нашла в квартире потерпевшей ключ от сейфа, открыла его и похитила драгоценности.

Похищенные часы у нее изъяли, также принимаются меры к розыску и возврату остальных украшений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Накануне, 30 мая, стало известно, что злоумышленницы украли более 100 тысяч рублей у пенсионера под предлогом «денежной реформы».

Украшения наручные часы сейф
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