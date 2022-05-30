Злоумышленницы украли более 100 тысяч рублей у пенсионера под предлогом «денежной реформы»

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Кетчерская улица Карта всех событий

Две 33-летние женщины украли крупную сумму денег у пожилого мужчины, представившись социальными работниками. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, неизвестная позвонила 83-летнему жителю столицы на домашний телефон, представившись социальным работником. Она рассказала о новой денежной реформе, согласно которой будет произведена замена банкнот. Для этого пенсионеру нужно собрать все имеющиеся сбережения и передать ее коллеге.

Затем злоумышленница вместе с сообщницей пришла в квартиру к пожилому мужчине и предложила заполнить документы на обмен купюр. Пока она отвлекала хозяина жилплощади, соучастница забрала приготовленные деньги и скрылась. «Соцработник» тоже вскоре ушла.

Сумма материального ущерба составила 114 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Кетчерской улице. Похищенные банкноты были изъяты при досмотре.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Они обе заключены под стражу.

В пятницу, 27 мая, еще одной жертвой афериста стала пенсионерка из Краснознаменска. Женщина лишилась более 200 тысяч рублей, поверив случайному прохожему.