Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Злоумышленницы украли более 100 тысяч рублей у пенсионера под предлогом «денежной реформы»

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленницы украли более 100 тысяч рублей у пенсионера под предлогом «денежной реформы»
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Кетчерская улица Карта всех событий

Две 33-летние женщины украли крупную сумму денег у пожилого мужчины, представившись социальными работниками. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, неизвестная позвонила 83-летнему жителю столицы на домашний телефон, представившись социальным работником. Она рассказала о новой денежной реформе, согласно которой будет произведена замена банкнот. Для этого пенсионеру нужно собрать все имеющиеся сбережения и передать ее коллеге.

Затем злоумышленница вместе с сообщницей пришла в квартиру к пожилому мужчине и предложила заполнить документы на обмен купюр. Пока она отвлекала хозяина жилплощади, соучастница забрала приготовленные деньги и скрылась. «Соцработник» тоже вскоре ушла.

Сумма материального ущерба составила 114 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Кетчерской улице. Похищенные банкноты были изъяты при досмотре.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Они обе заключены под стражу.

В пятницу, 27 мая, еще одной жертвой афериста стала пенсионерка из Краснознаменска. Женщина лишилась более 200 тысяч рублей, поверив случайному прохожему.

Пенсионеры Восточный административный округ (ВАО) Пожилые люди
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте